Si scioglie anche l'ultimo filo che legava la famiglia Totti alla Roma, dopo venticinque anni. Il figlio di Francesco e Ilary Blasi, Cristian Totti, lascia la primavera giallorossa per approdare a…
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Parola a Francesco Totti. L'ex storico capitano della Roma - ai microfoni di "Sky Sport" - ha parlato della possibilità di un ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus, in vesti di dirigente e…
L'ex capitano e icona della storia della Roma, Francesco Totti, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni alla vigilia della finale di Coppa Italia che si disputerà mercoledì 24 maggio allo…
Icona e uomo simbolo nella storia della Roma, Francesco Totti segue con straordinaria partecipazione emotiva il percorso agonistico in Italia ed in Europa della compagine guidata da Mourinho. Presente…
Ospite del format "Mucchio Selvaggio", condotto da Fedez, Mario Balotelli si è raccontato senza filtri, snocciolando vari aneddoti inerenti la sua carriera ed in particolare il suo passato nel massimo…
A poche ore dal match valido per la semifinale Mondiale tra Argentina e Croazia, tre vecchie glorie giallorosse come Francesco Totti, Grabiel Omar Batistuta e Vincent Candela, sosterranno…
Un passato glorioso quello di Francesco Totti, divenuto icona del calcio italiano con l'unica maglia vestita in carriera, la Roma. In giallorosso lo storico capitano dei capitolini ha conquistato uno…
Francesco Totti e Ilary Blasi annunciano pubblicamente la loro rottura, dopo vent'anni insieme, di cui diciassette di matrimonio. A farlo sapere è la nota conduttrice, che all'agenzia di stampa…
Dopo diversi falsi allarmi dei mesi scorsi, la coppia composta tra Francesco Totti e Ilary Blasi giunge al termine, i due hanno deciso di separarsi. A comunicarlo sui profili social, Sport Mediaset,…
VIDEO Roma-Juventus, da Totti a Dzeko: il match in 5 momenti storici
L'ex presidentessa della Roma, Rosella Sensi, intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha detto la sua a proposito dell'avvicendamento di Luciano Spalletti al Napoli. L'ex tecnico…
VIDEO Totti, il botta e risposta con Seedorf prosegue: "A voi brucia di più"