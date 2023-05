Roma, Totti: “Leverkusen? Vogliamo finale. Mourinho e Dybala? Dipendesse da me…”

Icona e uomo simbolo nella storia della Roma, Francesco Totti segue con straordinaria partecipazione emotiva il percorso agonistico in Italia ed in Europa della compagine guidata da Mourinho . Presente al Foro Italico per assistere agli Internazionali d'Italia di tennis, Master 1000 in corso di svolgimento nella Capitale, l'ex capitano e leader giallorosso ha rilasciato un paio di dichiarazioni su presente e futuro della sua squadra del cuore. Di seguito le considerazioni del "Pupone" riportate dal Corriere dello Sport.

"Mourinho resta sulla panchina giallorossa? Se dipendesse da me sarebbe tutto più semplice, vediamo che succederà, la decisione spetta a lui. Futuro Dybala? Non so cosa si sono detti con la società e non sono in grado di dire cosa succederà tra qualche settimana. Deciderà lui la soluzione migliore. La cena con Pauilo? Aspetto e poi vedremo a fine stagione. Semifinale di ritorno in Europa League contro il Bayer Leverkusen? Mancano 90 minuti ancora importanti per raggiungere l’obiettivo che tutti vogliamo e cioè la finale"