Foggia, Zeman: “Cassano? Tra dire e sentire c’è differenza, non ci faccio caso”

Il tecnico boemo del Foggia, Zdenek Zeman, in sede di conferenze stampa pre gara in vista del match esterno contro il Picerno, si è espresso in merito alla reiterata diatriba con Antonio Cassano, mettendo la parola fine alla vicenda

Il tecnico del Foggia, Znedek Zeman, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara tra i rossoneri e il Picerno, valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C, in programma allo Stadio "Donato Curcio" sabato 30 ottobre alle 17.30.

Il settantaquattrenne coach boemo, durante le dichiarazioni rilasciate alla stampa presente, ha voluto mettere la parola fine sulla querelle degli ultimi giorni con Antonio Cassano, a proposito delle dichiarazioni del bomber barese su Francesco Totti, a cui l'ex allenatore della Roma ha risposto chiudendo la questione. Il "Frantantonio" di Bari ha ricevuto nella giornata di ieri il "Tapiro D'Oro" dall'inviato della nota trasmissione satirica di Mediaset "Striscia la Notizia", Valerio Staffelli, dopo le dichiarazioni del tecnico del Foggia di seguito riportate.

"Non ho niente da dire, a parte che non l'ho sentito, ma qualcosa me lo hanno detto. Comunque tra il dire e il sentire c'è differenza, ma resta che non ci faccio caso".