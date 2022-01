Roma, Cappioli: “Mancano gli attributi. Pellegrini? Vorrei uno più forte. Zaniolo…”

Massimiliano Cappioli dice la sua con la consueta schiettezza sulla Roma guidata da Mourinho

"Mi sembra evidente che alla rosa attuale manchino i giocatori romani che fanno capire cosa succede quando le cose vanno male, nessuno tira fuori gli attributi. E poi come ogni anno i tifosi della Roma vedono la stagione finire a gennaio. Alla Roma manca anche intelligenza tecnica, noi abbiamo giocatori che vanno solo in potenza e si dedicano poco alla giocata intelligente. Anche Zaniolo pecca in quest’ambito perché mette troppa potenza e perde di qualità talvolta. Cosa manca a Lorenzo Pellegrini per avvicinarsi a quel tipo di capitano con quella personalità? Manca tanto, non riesce a sopportare il peso della responsabilità, è un giocatore normale che prende una posizione in cui noi tifosi vorremmo vedere qualcuno di più forte come erano Totti e De Rossi".