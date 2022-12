Argentina-Croazia. Totti, Candela e Batistuta: “Stasera tifiamo l’Albiceleste”

A poche ore dal match valido per la semifinale Mondiale tra Argentina e Croazia, tre vecchie glorie giallorosse come Francesco Totti, Grabiel Omar Batistuta e Vincent Candela, sosterranno l'Albiceleste di Lionel Messi ed Angel Di Maria oltre che del CT, Lionel Scaloni. A divulgare la notizia il post su Instagram dell'ex Roma di nazionalità francese, dove viene mostrato di fianco ai suoi passati compagni di spogliatoio in terra capitolina, rilasciando le seguenti parole nella descrizione: "Stasera tiferò per l'Argentina grazie al mio amico batigoal, accanto al mio capitano"