Roma, Totti: “Il Feyenoord e Pellegrini. Dybala da Mourinho? Lunedì gli parlo e…”

Le dichiarazioni di Francesco Totti in merito a presente e futuro della Roma:

Mourinho e la finale di Conference League contro il Feyenoord, Pellegrini e il ruolo di capitano, un suo ritorno nella Roma in ambito dirigenziale, il sogno di portare Paulo Dybala alla corte dello Special One. Questi alcuni dei temi approfonditi dall'ex numero 10 della Roma, icona e uomo simbolo della storia giallorossa, Francesco Totti, nel corso dell'intervista concessa alla redazione di Sky Sport.

TORINO E FEYENOORD - “Sono due partite totalmente diverse, ma ti giochi l’Europa. Se vinci oggi, matematicamente vai in Europa, ma poi c’è una finale importantissima in cui ci si gioca anche un trofeo. Quando giochi una finale dai sempre il massimo per ottenere il risultato”.