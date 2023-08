Frosinone, Totti jr approda nella Primavera ciociara: si chiude un’era con la Roma

Cristian Totti, figlio di Francesco, lascia la Roma per approdare alla Primavera del Frosinone; si chiude un'era in giallorosso

Si scioglie anche l'ultimo filo che legava la famiglia Totti alla Roma, dopo venticinque anni. Il figlio di Francesco e Ilary Blasi, Cristian Totti, lascia la primavera giallorossa per approdare a quella del Frosinone. Non è ancora ufficiale, ma già il classico indizio social ha svelato la certezza. Nel profilo del calciatore diciassettenne è spuntata la scritta "Official football player of Frosinone".