Torino-Salernitana, Boateng: “Che bello tornare a fare ciò che più amo”

Jerome Boateng esprime tutta la sua soddisfazione per l'esordio in Serie A, appena pochi giorni dopo il suo arrivo alla Salernitana. Il difensore tedesco ha pubblicato questo post su Instagram per commentare lo 0-0 in trasferta contro il Torino e il suo tanto atteso ritorno in campo: "Prima partita in granata. Che bello tornare a fare ciò che amo di più". Di seguito il post del calciatore.