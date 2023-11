Torino-Frosinone, probabili formazioni: Di Francesco con Cheddira, Zapata dal 1′

La sfida di Coppa Italia è in programma alle ore 21:00 allo Stadio "Olimpico-Grande Torino".

E' tempo di tornare in campo. Alle ore 21:00, allo Stadio "Olimpico-Grande Torino", la squadra di Ivan Juric ospiterà il Frosinone in occasione della gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Spettatore interessato il Napoli che, nel turno successivo, sfiderà la compagine che riuscirà a staccare il pass per gli ottavi.

Reduce dalla clamorosa sconfitta rimediata in quel di Cagliari (da 0-3 a 4-3 in pochi minuti), gli uomini di Eusebio Di Francesco hanno l'obiettivo di rialzare subito la testa. Di fronte, un Torino certamente rivitalizzato dal successo ottenuto contro il Lecce lo scorso weekend. In campionato, le due formazioni hanno conquistato gli stessi punti, dodici, frutto di tre vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Al dodicesimo posto il Frosinone con quindici gol all'attivo e diciassette reti subite. Mentre occupano il tredicesimo posto i granata con appena sette reti messe a segno e dodici gol incassati.

Al cospetto della squadra allenata da Ivan Juric, Di Francesco non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Sergio Kalaj, Abdou Harroui, Francesco Gelli, Marvin Cuni e Giuseppe Caso. Torna a disposizione dopo il turno di squalifica il capitano Luca Mazzitelli, regolarmente in campo dal primo minuto. Il tecnico del Torino, invece, dovrà fare a meno di Koffi Djidji, Perr Schuurs e Brandon Soppy.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-5-2 e sul 4-3-3. In avanti, per Soulé potrebbe esserci - almeno inizialmente - un turno di riposo, con la possibilità di vedere il giovane Ibrahimovic dal primo minuto. Juric, invece, dovrebbe cambiare la coppia d'attacco, puntando su Zapata supportato da Vlasic. Chi potrebbe trovare spazio è anche il portiere Gemello, in ballottaggio con Milinkovic-Savic.

LE PROBABILI FORMAZIONI — TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic/Gemello; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Gineitis, Lazaro; Vlasic/Pellegri, Zapata. Allenatore: Juric.

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Lirola, Okoli, Monterisi, Oyono; Brescianini/Garritano, Bourabia, Mazzitelli; Ibrahimovic, Cheddira, Baez. Allenatore: Di Francesco.

DOVE VEDERE TORINO-FROSINONE IN TV — La gara di Coppa Italia sarà visibile in esclusiva in diretta su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

