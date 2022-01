Torino-Fiorentina, Cairo: “Qui 2 calciatori non vaccinati. Djokovic? Ho la mia idea”

Le dichiarazioni del patron del Torino, Urbano Cairo, che fa il punto sulla situazione vaccini all'interno del club granata, impegnato alle 17.00 contro la Fiorentina per la 21ª giornata di Serie A. Un pensiero anche sulla situazione Djokovic...

Sta per andare in scena il match valevole per la ventunesima giornata di campionato di Serie A - seconda di ritorno -, tra Torino e Fiorentina (LEGGI QUI) in programma alle 17.00 allo Stadio "Olimpico - Grane Torino". Nel corso di un intrvista rilasciata ai microfoni di Rai Radio 1, il patron del club granata, Urbano Cairo, ha detto la sua su diversi punti riguardanti il calcio nazionale ed internazionale oltre che esprimere la propria opinione in merito alla situazione sempre più crescente sulle positività al Covid-19, che si stanno manifestando in maniera sempre più copiosa all'interno dei club ddel massimo campionato italiano.