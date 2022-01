Lega Calcio, cambia il programma tra Serie A e Coppa Italia: le nuove date

La Lega Calcio ha comunicato il nuovo programma di Serie A e Coppa Italia, dopo le variazioni in calendario dovute all'incremento di positività al Covid-19 tra i vari club del massimo campionato italiano

L'incremento delle positività al Covid-19 in diversi club del massimo campionato italiano ha stravolto i piani della Lega Calcio che poche ore fa ha comunicato le nuove date e gli orari delle gare di campionato e Coppa Italia che sono state oggetto di variazioni rispetto al programma originariamente stilato. Per quanto riguarda la Serie A, confermato per domani, domenica 9 gennaio alle 16.30, il match della "Dacia Arena" tra Udinese e Atalanta. Slitta invece a lunedì 10 gennaio alle ore 17.00 la gara tra Torino e Fiorentina. Sempre per quanto concerne il secondo turno del girone di ritorno, Cagliari-Bologna si giocherà martedì 11 gennaio alle 20.45. In seguito a quest'ultima modifica, anche la giornata successiva subirà una variazione, con il match Bologna-Napoli che si disputerà lunedì 17 gennaio alle 18.30.