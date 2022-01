Torino-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Sanabria-Juric sfidano Vlahovic-Italiano

La Fiorentina è chiamata a tenere il passo della Juventus, vittoriosa contro la Roma ed a lasciare sul posto proprio i giallorossi. Il Torino sembra al sicuro ma Juric non si accontenta mai

Comincia il 2022 anche per Torino e Fiorentina che alle 17.00 si sfideranno nell'unico match di Serie A in programma in questo lunedì. La formazione di Juric naviga ormai in acque tranquille in classifica, con un rassicurante +12 sulla zona retrocessione. Vincendo oggi contro la viola, però, i granata potrebbero iniziare ad ambire a qualcosa di più di un semplice anno di transizione. La Fiorentina, invece, è in piena lotta per un posto nelle coppe europee. Sicuramente la formazione di Italiano può ambire ad almeno un ticket per la Conference League, competizione in cui partecipa la Roma che in questo momento è proprio a pari punti con la viola. Juric punta su Sanabria mentre Italiano non può sbagliare se schiera il capocannoniere della Serie A Dusan Vlahovic.