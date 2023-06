Ternana, l’agente di Partipilo: “È vero, il Parma lo vuole. I due club…”

Anche il Parma sulle tracce di Anthony Partipilo . In cima alla lista dei desideri del club del presidente Krause vi è il jolly offensivo classe 1994, il cui cartellino è attualmente di proprietà della Ternana . Primi contatti tra le due società, con il Parma che sembra intenzionato ad offrire circa un milione e mezzo pur di regalare a Fabio Pecchia , fresco di rinnovo fino 2025. Un innesto di qualità, personalità ed esperienza per la categoria.

"Confermo l’interesse del club crociato per Anthony - ha dichiarato l'agente di Partipilo, Giovanni Tateo, intervistato ai microfoni di 'Parma Live' -. Al momento non ci sono particolari aggiornamenti sulla questione. Le due società devono confrontarsi a riguardo, poi potrebbero arrivare delle novità anche per noi. Tempistiche e costi? Non so nulla in merito. Sono le società che devono curare tutti questi aspetti".