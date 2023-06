Ternana, agente Partipilo: “Parma piazza gradita, ma piace a tante squadre”

"Sicuramente il Parma segue da vicino il giocatore, ma tutto dipende dagli accordi tra le due società, non dipende da noi in questa fase". Lo ha detto Valeriano Narcisi che, insieme a Giovanni Tateo, cura gli interessi di Anthony Partipilo. In cima alla lista dei desideri del Parma, infatti, vi è il jolly offensivo classe 1994, il cui cartellino è attualmente di proprietà della Ternana. Primi contatti tra le due società, con il Parma che sembra intenzionato ad offrire circa un milione e mezzo pur di regalare a Fabio Pecchia, fresco di rinnovo fino 2025, un innesto di qualità, personalità ed esperienza per la categoria.