Frosinone-Ternana, sconfitta di misura per le Fere verso il Palermo: il tabellino

Due a uno. E' questo il risultato maturato sabato pomeriggio allo Stadio "Benito Stirpe" tra Frosinone e Ternana. La squadra di Roberto Breda, prossimo avversario in campionato del Palermo di Eugenio Corini, ha affrontato in amichevole gli uomini di Eusebio Di Francesco, non sfigurando. A sbloccare il test sono stati proprio i rossoverdi al minuto 20: cross da sinistra di Corrado, con la rete siglata di testa da Distefano. Poi, la rimonta nel finale del Frosinone con i gol di Kaio Jorge e Lusuardi per il definitivo 2-1.