Felicità per l'Italia dopo la qualificazione all'Europeo del 2024 in programma in Germania. Nel frattempo il presidente della Federazione italiana gioco calcio, Gabriele Gravina, a Tv2000 ospite del…
Stadio Palermo
Italia e Turchia si affronteranno questa sera alle ore 21 nella gara inaugurale degli Europei. Euro 2020, alle 21:00 sarà Italia-Turchia: il messaggio sui social del Palermo Una competizione molto…
VIDEO Euro 2020, Turchia-Italia: la sfida tra i tifosi con un biliardino
L'Europeo prenderà il via questa sera alle ore 21. VIDEO Belgio, Mertens giura amore al Napoli: le parole di Dries dal ritiro Per gli italiani sarà un inizio sfavillante, con la gara inaugurale che…
Dopo mesi di attesa è finalmente arrivato il momento. Euro 2020, alle 21:00 sarà Italia-Turchia: il messaggio sui social del Palermo Questa sera alle ore 21, la nazionale italiana di calcio scenderà…
VIDEO Italia, le immagini di "Casa Azzurri": dai Negramaro a Pierluigi Pardo
VIDEO Euro 2020, Turchia-Italia: scelte di Mancini e probabili formazioni
VIDEO Euro 2020, il programma del primo turno: orari e dove vedere i match in tv
VIDEO Italia, il passaggio di testimone: da Buffon a Donnarumma
VIDEO Italia, la Gazzetta "Azzurra": il dietro le quinte della realizzazione
L'Italia è pronta a esordire finalmente a Euro 2020. Milan, Calhanoglu sul futuro: “Rinnovo? Ho parlato con Maldini tre giorni fa” Gli Azzurri guidati dal commissario tecnico, Roberto Mancini, nella…
Giorgio Chiellini si prepara all'esordio a Euro 2020. Italia, Mancini: “E’ l’ora di dare soddisfazioni. Emozione? Spero di dormire” Il difensore della Juventus, in scadenza di contratto a fine giugno,…
Giorgio Chiellini si prepara all'esordio all'Europeo. Italia, Mancini: “E’ l’ora di dare soddisfazioni. Emozione? Spero di dormire” Il difensore della Juventus, in scadenza di contratto a fine giugno,…
L'Italia scalda i motori in vista del primo impegno ufficiale di Euro2020 contro la Turchia. Si affronteranno domani sera allo stadio "Olimpico" di Roma, Italia e Turchia, nel match di esordio degli…
E' tutto pronto per Italia-Turchia, gara inaugurale di Euro2020 che darà ufficialmente inizio all'avventura degli azzurri nel prestigioso torneo, e in cui è prevista la presenza - se pur molto ridotta…
Si avvicina l'inaugurazione di Euro 2020. Turchia-Italia, l’ex c.t. Terim: “Demiral un esempio, voglio dargli un consiglio” Nella serata di venerdì l'Italia sarà impegnata nella gara inaugurale della…
Gabriele Gravina si proietta all'Europeo. Turchia-Italia, l’ex c.t. Terim: “Demiral un esempio, voglio dargli un consiglio” Il presidente della FIGC attende in modo trepidante l'esordio dell'Italia…
Euro 2020, il CT della Turchia in vista dell'Italia: "Azzurri favoriti. Mancini..."
Mancano poco più di due giorni all'esordio degli Azzurri ad Euro 2020. L'incipit della nota competizione vedrà messe di fronte l'Italia di Roberto Mancini e la Turchia di Senol Gunes. Nella Capitale…
Leonardo Spinazzola non sta nella pelle. Il laterale dell'Italia e della Roma attende trepidante l'inizio dell'Europeo che venerdì 11 giugno vedrà gli azzurri impegnati nel match d'esordio contro la…