Italia-Turchia, slitta coprifuoco per i tifosi all'Olimpico: i dettagli 10 giugno 2021 - 13:22 10 giugno

E' tutto pronto per Italia-Turchia, gara inaugurale di Euro2020 che darà ufficialmente inizio all'avventura degli azzurri nel prestigioso torneo, e in cui è prevista la presenza - se pur molto ridotta…