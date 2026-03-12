Stadio Barbera, il consigliere Randazzo: “la parte più importante deve ancora arrivare”

Sono di ieri le importanti novità riguardanti lo Stadio Renzo Barbera, con il consiglio comunale che ha approvato all’unanimità l'ordine del giorno relativo al progetto di riqualificazione dello stadio.

Antonino Randazzo, consigliere comunale di Palermo, ha commentato la vicenda sui suoi canali social: "Bene l'Ordine del Giorno approvato ieri dal Consiglio Comunale sul progetto di riqualificazione dello Stadio Renzo Barbera su proposta della collega Giulia Argiroffi. Ma la parte più importante deve ancora arrivare. Quando la convenzione tra il Comune e il Palermo F.C. arriverà in aula, il vero impegno del Consiglio Comunale dovrà essere quello di approvarla rapidamente e con senso di responsabilità.", ha concluso.