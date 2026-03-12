Mediagol
Palermo

Stadio Barbera, il consigliere Randazzo: “la parte più importante deve ancora arrivare”

Coreografia Curva Nord Palermo 125 anni
Il consigliere comunale ha commentato l'ordine del giorno approvato ieri dal consiglio comunale
Sono di ieri le importanti novità riguardanti lo Stadio Renzo Barbera, con il consiglio comunale che ha approvato all’unanimità l'ordine del giorno relativo al progetto di riqualificazione dello stadio.

IL COMMENTO DEL CONSIGLIERE RANDAZZO

Antonino Randazzo, consigliere comunale di Palermo, ha commentato la vicenda sui suoi canali social: "Bene l'Ordine del Giorno approvato ieri dal Consiglio Comunale sul progetto di riqualificazione dello Stadio Renzo Barbera su proposta della collega Giulia Argiroffi. Ma la parte più importante deve ancora arrivare. Quando la convenzione tra il Comune e il Palermo F.C. arriverà in aula, il vero impegno del Consiglio Comunale dovrà essere quello di approvarla rapidamente e con senso di responsabilità.", ha concluso.

