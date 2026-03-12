Palermo, GDS: “Ma i pericoli arrivano anche da dietro”

Undici retindal reparto arretrato per i lombardi, stesso bottino per i rosanero

⚽️ 12 marzo - 06:30

Il Giornale di Sicilia sottolinea come la sfida tra Monza e Palermo non si giocherà soltanto sul duello tra i bomber Joel Pohjanpalo e Patrick Cutrone, ma potrebbe essere decisa anche dai difensori. Il match di sabato, infatti, mette di fronte due delle squadre più attrezzate della Serie B, costruite per puntare al salto di categoria e capaci di trovare soluzioni in ogni reparto del campo.

Se da un lato gli attacchi rappresentano i punti di riferimento principali – con Pohjanpalo per il Palermo e Cutrone per il Monza – dall’altro anche le retroguardie hanno dimostrato di saper incidere in fase offensiva. Le due squadre, infatti, condividono un primato particolare: insieme al Catanzaro, sono quelle che hanno segnato più gol con i difensori nel campionato cadetto, ben undici a testa.

In casa Palermo il difensore più prolifico è Pierozzi, già autore di cinque reti stagionali. Alle sue spalle ci sono Ceccaroni con tre gol e poi le singole marcature di Bani, Diakité e Augello. Restano invece ancora a secco Magnani e Peda, che si alternano nel ruolo di braccetto destro e che contro il Monza potrebbero cercare la prima gioia personale della stagione.

Anche tra i brianzoli non mancano difensori con il vizio del gol. Il Palermo dovrà prestare particolare attenzione a Samuele Birindelli, terzino destro della squadra allenata da Bianco, già autore di quattro reti stagionali. Un altro giocatore che aveva inciso in zona gol è Armando Izzo, che aveva realizzato tre reti prima del trasferimento all’Avellino durante il mercato invernale. Restano invece tra i pericoli attuali Ravanelli, che ha già segnato due volte sugli sviluppi di calcio d’angolo, oltre a Delli Carri e Carboni, entrambi a segno una volta, anche se quest’ultimo non sarà della partita a causa della squalifica.

Proprio per questo motivo la gara potrebbe essere decisa anche dalle palle inattive. Con difensori così abili negli inserimenti e nel gioco aereo, calci d’angolo e punizioni laterali potrebbero diventare situazioni decisive. In una sfida di alta classifica come Monza-Palermo, dunque, non saranno solo gli attaccanti a poter determinare il risultato: anche i difensori potrebbero rivelarsi protagonisti.