Conclusa la conferenza preliminare, avanti la riqualificazione del Barbera: le parole di Gardini e Lagalla

Conclusa la conferenza preliminare per la riqualificazione dello Stadio Renzo Barbera: avanti verso il progetto definitivo e la candidatura a Euro 2032

⚽️ 11 marzo - 19:22

Si sono conclusi oggi i lavori della conferenza preliminare dei servizi relativa al progetto di riqualificazione dello Stadio Renzo Barbera, un passaggio tecnico-amministrativo fondamentale nel percorso che porterà alla modernizzazione dell’impianto sportivo cittadino. L’esito della riunione rappresenta un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di uno stadio rinnovato e più funzionale, frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale, il Palermo FC e gli enti coinvolti.

LA NOTA PUBBLICATA SUL SITO

“Esprimo grande soddisfazione per la conclusione dei lavori della conferenza preliminare dei servizi, che rappresenta un nuovo e importante passo avanti nel percorso verso la riqualificazione dello Stadio Renzo Barbera. La chiusura della fase odierna sancisce infatti la fattibilità tecnico-amministrativa dell’opera, funzionale alla dichiarazione di interesse pubblico del progetto, che sarà formalizzata attraverso una apposita delibera di Giunta. Desidero ringraziare il Palermo FC per la collaborazione proficua che continua con l’Amministrazione comunale e tutti gli enti coinvolti che hanno preso parte alla conferenza, contribuendo con il proprio lavoro e le proprie competenze a questo risultato. Un apprezzamento va anche al Consiglio comunale per il contributo che ha già annunciato di voler assicurare in questo percorso, segno di una volontà condivisa di lavorare insieme nell’interesse della città”, afferma il sindaco Roberto Lagalla.

“Adesso si passerà alla Conferenza decisoria, che sarà chiamata a valutare il progetto di fattibilità economica della riqualificazione dello stadio. Continuiamo a lavorare insieme al Palermo FC con l’obiettivo di consegnare ai tifosi e alla città uno stadio moderno e di livello, all’altezza delle ambizioni di Palermo. L’obiettivo comune – conclude il sindaco – è anche quello di far rientrare il Barbera tra gli impianti candidati ad ospitare competizioni di livello internazionale, a partire dagli Europei del 2032”.

“Il buon esito dei lavori della conferenza di servizi preliminare – afferma l’Amministratore delegato del Palermo Giovanni Gardini – ha dato modo al Palermo di riconfermare la propria disponibilità a un impegno condiviso per la realizzazione di uno stadio moderno e funzionale, a beneficio di tutta la collettività. Il Club infatti si è sempre manifestato pronto a farsi carico della maggior parte dell’investimento sul nuovo impianto, correlato a un accordo di concessione pluridecennale, ben consapevole delle ricadute sociali e dei benefici che la nuova opera potrebbe generare per tutta la città in termini di riqualificazione urbana. Tutto questo rafforza la posizione di Palermo nella rosa sempre più ristretta di città candidate per ospitare Euro 2032, abilitando così ulteriori opportunità di sviluppo comune. Il buon avanzamento del progetto è frutto dell’ottima collaborazione tra Club, istituzioni ed enti coinvolti, tutti ugualmente consapevoli che questa sia un’occasione cruciale per la nostra città, i suoi abitanti e i suoi tifosi. E per questo ringraziamo ancora il Sindaco e tutti gli uffici comunali per lo sforzo profuso”.