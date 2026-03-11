Corriere dello Sport: “Palermo per Segre”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Palermo arriva alla sfida contro il Monza con numeri che certificano una stagione di altissimo livello. I rosanero hanno infatti già raggiunto quota 57 punti, un bottino che rappresenta il...

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Palermo arriva alla sfida contro il Monza con numeri che certificano una stagione di altissimo livello. I rosanero hanno infatti già raggiunto quota 57 punti, un bottino che rappresenta il miglior risultato delle ultime quattro stagioni e che supera anche quello di due anni fa, quando il sesto posto fu conquistato con 56 punti.

Nonostante il rendimento complessivo molto positivo, l’articolo evidenzia però una difficoltà che ha accompagnato la squadra per buona parte della stagione: gli scontri diretti con le prime della classifica. All’andata, infatti, il Palermo non è riuscito a segnare contro le squadre che lo precedono: sono arrivati due pareggi a reti bianche con Frosinone e Venezia, oltre alla sconfitta per 3-0 contro il Monza. Anche contro il Catanzaro, quinta forza del campionato, i rosanero sono rimasti a secco di gol. Si tratta tuttavia di partite disputate tra agosto e ottobre, in una fase della stagione molto diversa rispetto a quella attuale.

Proprio per questo Filippo Inzaghi guarda con fiducia alla gara di sabato. La convinzione dell’allenatore è che oggi la squadra abbia una consapevolezza diversa, costruita mese dopo mese attraverso una crescita costante del rendimento. Il tecnico individua un momento preciso come punto di svolta della stagione: la sconfitta di Castellammare di Stabia e la successiva partita di Chiavari. Da allora sono passate diciassette giornate e, come sottolinea il quotidiano, in questo periodo il Palermo è sempre riuscito a trovare la via del gol, con l’unica eccezione dello 0-0 di Modena, dove una rete segnata da Palumbo fu poi annullata dal VAR.

La fase offensiva, dunque, ha mostrato progressi evidenti e ora dovrà confermarsi proprio contro avversari di alto livello, nel momento più delicato del campionato. In questo senso pesa anche il grande stato di forma di Joel Pohjanpalo, a segno da cinque partite consecutive, simbolo della nuova energia della squadra rosanero.

La partita con il Monza sarà inoltre un confronto diretto tra due delle migliori difese della categoria. I brianzoli hanno perso la leadership statistica nello scorso turno a La Spezia e proprio la squadra di Filippo Inzaghi è tornata in testa in questa speciale classifica, grazie a 14 clean sheet ottenuti nel corso della stagione.

Sul piano della formazione non dovrebbero esserci grandi novità. La rosa è al completo e negli ultimi giorni lo staff ha lavorato soprattutto sul recupero aerobico dopo le tre partite disputate in una settimana. Allo stadio U-Power serviranno energie al massimo e, anche per questo, appare difficile che Filippo Inzaghi decida di cambiare la struttura della squadra che negli ultimi mesi ha dato le migliori garanzie. Il rientro di Pierozzi e l’ottima condizione di Jacopo Segre rafforzano l’idea di continuità, mentre eventuali alternative come Magnani o Johnsen potrebbero rivelarsi preziose nel corso della gara.