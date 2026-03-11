Giornale di Sicilia: “Pierozzi, il pit stop può tornare utile”

La sfida tra Palermo e Monza potrebbe trovare uno dei suoi snodi principali sulla corsia destra rosanero. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, il confronto sulla fascia rappresenta una sorta di partita nella partita e potrebbe incidere in...

La sfida tra Palermo e Monza potrebbe trovare uno dei suoi snodi principali sulla corsia destra rosanero. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, il confronto sulla fascia rappresenta una sorta di partita nella partita e potrebbe incidere in maniera significativa sugli equilibri del match. Per la squadra di Inzaghi arriva infatti una notizia positiva: il ritorno dal primo minuto di Pierozzi, che ha scontato il turno di squalifica inflitto dal giudice sportivo.

Il laterale rosanero rientra in un momento delicato della stagione, con la gara contro il Monza che assume i contorni di un vero crocevia per il percorso del Palermo. Il suo compito sarà tutt’altro che semplice, perché sul lato opposto agirà Azzi, esterno sinistro tra i più continui del campionato e ormai diventato una pedina centrale nello sviluppo offensivo dei brianzoli.

Anche i numeri raccontano di un confronto molto equilibrato. Entrambi i laterali hanno realizzato cinque gol in stagione, ma Azzi può vantare un leggero vantaggio nel conto degli assist, quattro contro i tre di Pierozzi. Dati che, come evidenzia il quotidiano, testimoniano il peso che entrambi hanno nella costruzione della manovra offensiva delle rispettive squadre.

Il duello assume contorni ancora più interessanti guardando ai precedenti. Quando indossava la maglia del Modena, Azzi era finito anche nel radar del Palermo, che aveva valutato con attenzione il suo profilo prima che il giocatore decidesse di accettare l’offerta del Cagliari. Da allora il brasiliano è diventato una sorta di “bestia nera” per i rosanero: nei cinque confronti disputati contro il Palermo ha ottenuto quattro vittorie e una sola sconfitta. Non solo risultati, perché nelle due sfide più recenti ha lasciato il segno anche sotto porta, prima con la Cremonese e poi con il Monza nella gara d’andata, in cui oltre al gol è arrivato anche un assist.

Il Palermo che si prepara alla sfida, però, è una squadra cresciuta rispetto a quella affrontata in passato dal laterale brasiliano. I rosanero arrivano all’appuntamento forti di una maggiore solidità mostrata negli ultimi mesi e con ambizioni rilanciate.

In questo contesto si inserisce anche il percorso di Pierozzi. La sua assenza nell’ultima partita contro la Carrarese si è fatta sentire nonostante la vittoria del Palermo. Sulla fascia destra era stato schierato Gyasi, ma la sua prestazione non ha inciso come sperato, così come quella di Gomes, sostituito già all’intervallo.

Per questo, nella trasferta di Monza, Inzaghi sembra orientato a tornare alle certezze già viste in passato, con il ritorno dal primo minuto di Segre accanto a Ranocchia in mezzo al campo. Le scelte definitive verranno prese a ridosso della gara, ma il rientro di Pierozzi appare ormai scontato.

Al numero 27 spetterà dunque il compito di ridare spinta alla corsia destra e allo stesso tempo limitare la pericolosità di Azzi. Il turno di stop potrebbe inoltre avergli permesso di recuperare energie preziose, visto che nelle ultime uscite era apparso leggermente in affanno dal punto di vista fisico. Proprio questo “pit stop” forzato potrebbe restituire al Palermo un Pierozzi più brillante in una partita che pesa molto sul cammino stagionale dei rosanero.