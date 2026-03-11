Palermo, GDS: “Febbre alle stelle, tifosi scatenati. Settore ospiti già tutto esaurito”

Secondo quanto riportato dal giornale, saranno più di 2.500 i sostenitori del Palermo presenti nel settore dedicato ai tifosi ospiti per la sfida contro il Monza . Un dato che conferma il forte seguito della squadra anche lontano dal Barbera e che trasformerà la partita in una trasferta dal sapore quasi casalingo per i rosanero.

Il quotidiano evidenzia anche che nelle prime ore di vendita dei biglietti si sono registrati alcuni momenti di confusione, legati soprattutto alla gestione dei ticket. Nonostante queste difficoltà iniziali, però, la risposta dei tifosi è stata definita travolgente, a dimostrazione del legame molto forte tra la squadra e i suoi sostenitori.

In particolare, il quotidiano ricorda come dalla Lombardia e dalle regioni vicine sia attesa una presenza significativa di tifosi rosanero. In queste aree, infatti, negli anni si è consolidata una comunità molto numerosa e attiva di sostenitori del Palermo, pronta a far sentire il proprio sostegno anche in questa importante sfida di campionato contro il Monza.