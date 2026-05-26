Grossa novità riguardante lo stadio. La Regione ha, infatti, stanziato 60 milioni di euro, che indicano la partecipazione alla ristrutturazione del Barbera.

LE PAROLE DI SCHIFANI

Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia, ha parlato dello stanziamento dei fondi: "Palermo ha il diritto e il dovere di avere un grande stadio, uno stadio ristrutturato, all'avanguardia e noi come Governo Schifani abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo stanziato ben 60 milioni che contribuiranno a fare in modo che questi lavori si possano realizzare. Io credo che sia un atto dovuto, un atto di amore alle confronti della città che merita questo ed altro, in particolar modo in questi sforzi sportivi di questo campionato dove aspiriamo sempre di più ad andare in Serie A. Facciamo questa parte, andiamo avanti, crediamoci e siamo certi che con questo nuovo stadio potremo anche ospitare i futuri campionati europei del 2032".