Dopo la notizia riguardante lo stadio, con la Regione che ha stanziato 60 milioni di euro, si è espresso anche Dario Mirri, presidente dei rosanero.

LE PAROLE DI MIRRI

Mirri, nel video rilasciato sui social dal Palermo con il presidente della Regione, Renato Schifani, ha rilasciato le dichiarazioni che tessono le lodi anche del lavoro della Regione: "Grazie a lei Presidente, a nome di tutti i siciliani e di tutti i cittadini del Mezzogiorno italiano, perché poter ospitare un evento di questa portata che UEFA certifica inoltre un miliardo di euro nel turismo e in tutte le attività collaterali sarà un successo strepitoso che a giugno del 2032 gli uomini del sud avranno, le donne e i bambini del sud avranno grazie alla sua aiuto. Ce la faremo. Grazie Presidente", ha conlcuso.