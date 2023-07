Spezia, c’è la svolta in panchina: domani è il giorno di Alvini. La Cremonese…

Lo Spezia si appresta a chiudere definitivamente il capitolo allenatore. Salutato Leonardo Semplici , il club ligure è andato alla ricerca di un profilo preparato, che possa rilanciare le ambizioni degli aquilotti dopo la retrocessione in Serie B . Come raccontato nei giorni precedenti, la scelta è ricaduta su Massimiliano Alvini.

Dopo esser stato esonerato dalla Cremonese quest'anno, senza riuscire a vincere neanche un partita, l'ex allenatore di Albinoleffe e Pistoiese è vicinissimo alla cadetteria. La sua carriera recente parla per lui: playoff di Lega Pro vinti con la Reggiana e ottavo posto raggiunto in Serie B con il neopromosso Perugia. Comune denominatore: il far esprimere alle sue squadra un buon calcio.