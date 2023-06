Spezia, il club ha scelto: Massimiliano Alvini sarà il nuovo allenatore

Lo Spezia ha scelto: Massimiliano Alvini sarà il nuovo allenatore. Dopo un lungo casting a seguito della retrocessione in Serie B e l'addio di Leonardo Semplici , il club ha deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra al tecnico originario di Fucecchio, reduce dall'esperienza poco fortunata in Serie A sulla panchina della Cremonese .

Pochissimi i punti racimolati in 18 partite, con il club grigiorosso che lo scorso gennaio ha scelto di sollevarlo dall'incarico di allenatore, affidando la panchina a Davide Ballardini. Adesso, una nuova avventura in cadetteria: le parti, secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, definiranno nelle prossime ore i dettagli, per poi passare alla firma del contratto che legherà Alvini allo Spezia e, dunque, all'annuncio.