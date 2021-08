Serie C, Mario Somma: “Girone C duro. Avellino favorito, ma attenzione al Palermo”

Le parole dell'ex difensore e allenatore, Mario Somma sul campionato di Serie C, che prenderà il via il 29 agosto. Il papà del difensore del Palermo, Michele Somma, ha tracciato un suo personale affresco sul girone C di Lega Pro: "il più...

⚽️

Michele Somma è attualmente uno dei tre calciatori considerati fuori dal progetto tecnico nel Palermo di Giacomo Filippi, elemento teoricamente in seubero ed e in attesa di una nuova destinazione.

Il difensore classe '95 ha vissuto un'annata complicata la scorsa stagione, avversata da una serie infortuni che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio delle sue possibilità. Michele è figlio d'arte, con il papà Mario che è stato dapprima anche lui difensore e successivamente ha intrapreso la carriera da allenatore. Nel corso di un'intervista rilasciata si microfoni di SportChannel, Mario Somma, oggi opinionista Rai, si è espresso in merito al prossimo campionato di Serie C ed in particolare del girone C di Lega Pro, che reputa uno dei più complicati da interpretare.

"Senza ombra di dubbio dal punto di vista tecnico e caratteriale, ritengo sia il girone più difficile in assoluto. All'interno ci sono 4/5 squadre che probabilmente la faranno da padrone, saranno quelle che si giocheranno il primo posto. Tra queste la più seria candidata credo sia proprio l’Avellino. Se non altro perché c’è una continuità di lavoro e di programmazione rispetto allo scorso campionato con grandissimo profitto. La squadra probabilmente verrà migliorata con altri elementi e di conseguenza la ritengo la più seria candidata alla vittoria finale. Poi ci sono altre squadre come il Bari, il Palermo, il Catanzaro che stanno facendo altrettanto bene".