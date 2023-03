Serie C girone C, il Catanzaro di Vivarini è matematicamente promosso in Serie B

Il Catanzaro ha dominato in lungo e in largo il girone C della Serie C 2022/2023, distanziando il Crotone secondo in classifica di ben sedici punti. La compagine allenata da Vincenzo Vivarini è riuscita ad ottenere tre punti all'Arechi di Salerno contro la Gelbison Cilento per 0-1 grazie alla rete siglata da Pietro Iemmello al 18'.