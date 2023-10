Serie C, 11a giornata: ok Monopoli e Pontedera, vittoria nel finale per il Taranto

Risultati e commenti dei match di Serie C, iniziati alle ore 20.45. validi per l'undicesima giornata del campionato

Termina l'undicesima giornata del campionato di Serie C. Nel girone C due derby pugliesi: Brindisi-Monopoli e Virtus Francavilla-Taranto. Entrambi terminano con il punteggio di 1-2. Starita e un autogol stendono la squadra di Danucci; Zonta regala al 94' una vittoria importantissima a Capuano. Nel girone B termina in parità Fermana-Ancona: 1-1 il risultato finale. Vince il Pontedera in trasferta contro la Lucchese in rimonta 1-2 grazie alla doppietta di Catanese.