LE PAGELLE DI PALERMO-LECCO 1-2. Sconfitta meritata al Barbera contro l’ultima in classifica

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo crolla in casa contro l'(ex) ultima in classifica Lecco, mostrando tutti i limiti tecnici e caratteriali di una squadra che potrebbe e dovrebbe imporre il proprio gioco ma che finisce sempre per trovarsi a inseguire. Sabato prossimo (16:15) contro la Sampdoria a Genova, i rosa sono chiamati al riscatto.

PIGLIACELLI 5,5

Beccato in controtempo da Crociata nell'1-0 sebbene il tiro fosse abbastanza centrale, sul secondo viene anticipato nell'uscita da Sersanti finendo per andare fuori tempo. Nel resto della partita non deve fare gli straordinari ma mette comunque qualche pezza che permette al Palermo di non affondare definitivamente.

MATEJU 4

Fuori posizione e in ritardo sia sul primo che sul secondo gol, nel 2-0 è lui a innescare il contropiede fulmineo del Lecco con un colpo di testa insensato. Dà l'impressione di essere sempre spaesato e buttato in campo senza evidenti meriti sportivi. Corini lo toglie a fine primo tempo per evitare altri guai. GRAVES (dal 46') 5 si vede poco ma non fa danni.

LUCIONI 5

Nell'1-0 buca l'intervento su Buso, mentre nel raddoppio resta inspiegabilmente bloccato sulla linea difensiva invece di chiudere la diagonale su Ionita che crossa comodamente dal fondo verso un corridoio senza maglie rosanero. Sul finale si butta in avanti alla ricerca di fortuna e guadagna un rigore che Brunori trasforma.

CECCARONI 4,5

Decisivo in entrambi i gol, sbaglia la marcatura su Crociata mentre nel 2-0 non legge in tempo il taglio di Ionita. Quando il Lecco abbassa i ritmi, torna ai suoi livelli.

LUND 5

Mette un'infinità di palloni al centro, ma di contro lascia scoperta troppe volte la fascia finendo per regalare totalmente il versante destro al Lecco. AURELIO (dal 75') S.V. vorrebbe incidere ma non riceve palloni giocabili.