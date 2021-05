Playoff Serie C, Cassano si schiera: “Realtà come la FeralpiSalò vanno tifate. In bocca al lupo!”

Parola ad Antonio Cassano.

Dopo la serata di venerdì 28 maggio dove nel celebre canale live “Bobo TV”, sulla piattaforma Twitch, è andata in onda una puntata del celebre format condotto da Christian Vieri, con Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, dedicata alla Serie C e ai playoff in corso, oggi Fantantonio ha dedicato un pensiero a supporto della Feralpisalò, compagine impegnata nella corsa alla promozione in Serie B. Questo il videomessaggio dell’ex fantasista di Roma e Real Madrid, in vista dell’imminente sfida di ritorno che vedrà la squadra gardesiana affrontare l’Alessandria, dopo l’1-0 di ieri pomeriggio al “Lina Turina”.

“Un abbraccio grande alla Feralpisalò, al club e a tutti i dirigenti, perché le realtà come le vostre vanno sempre sostenute, e affettivamente anche tifate. Un abbraccio grande e in bocca al lupo per i playoff… carica!”, le parole sul proprio account Instagram.