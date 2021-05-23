Manchester City-Burnley 3-1: doppio Alvarez e Rodri. Guardiola insegue Klopp Ventiduesima giornata di Premier League. Sfida tra Liverpool e Chelsea. 4-1 il risultato finale. Inizio importante di gara…
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Ventiduesima giornata di Premier League. Sfida tra Liverpool e Chelsea. Ecco le formazioni ufficiali: Liverpool-Chelsea, probabili formazioni: Gakpo dalla panchina, rientra Petrovic
Le dichiarazioni dell'amministratore unico del club irpino, Giovanni D'Agostino. All'indomani della sconfitta interna del "Partenio-Lombardi" contro il Padova, che ha sancito l'eliminazione dai…
Termina 0-1 il match di ritorno della final four di Serie C. Dopo l'1-1 dell'andata all*"Euganeo"* il Padova accede alla finale dei playoff di Serie C grazie anche al successo esterno al…
La Lega Pro, fa dell’innovazione e della trasformazione digitale un pilastro del proprio piano strategico. Dopo essere stata una delle prime leghe calcistiche ad organizzare un proprio torneo con la…
Tutto pronto per la gara di ritorno dei playoff di Serie C. Le formazioni ufficiali di Avellino-Padova, ritorno della semifinale dei Playoff Serie C 2020/2021. Al Partenio-Lombardi si riparte dall’1-1…
Continua la tensione fra Padova e Avellino, sfidanti nella semifinale dei play off di Serie C. Dopo le accuse sull'arbitraggio da parte del tecnico veneto Mandorlini e quelle sui cori discriminatori…
Cambia la data della finale di ritorno di Serie C. La Lega Pro ha comunicato con un post sui propri canali ufficiali la variazione di data in merito alla gara di ritorno della finale dei playoff di…
Alberto Pelagotti si affida ad un ex numero uno rosanero. Cambio di procura per l'estremo difensore rosanero Alberto Pelagotti. Il numero uno rosanero ha appena affidato la tutela dei suoi interessi…
Dopo 39 anni il Seregno torna in Serie C. Era dalla stagione 1981-82 che il Seregno mancava dalla Serie C, la squadra di Carlos França questo pomeriggio ha conquistato la promozione in Lega Pro grazie…
I playoff di Serie C entrano nel vivo. Inizia ufficialmente la final four dalla quale uscirà il nome della squadra che raggiungerà Como, Perugia e Ternana in Serie B. In programma quest'oggi le…
I playoff di Serie C entrano nel vivo. Inizia ufficialmente la final four dalla quale uscirà il nome della squadra che raggiungerà Como, Perugia e Ternana in Serie B. In programma quest'oggi le…
Playoff Serie C, Cassano si schiera: "Realtà come la FeralpiSalò vanno tifate. In bocca al lupo!"
Parola ad Antonio Cassano. Dopo la serata di venerdì 28 maggio dove nel celebre canale live "Bobo TV", sulla piattaforma Twitch, è andata in onda una puntata del celebre format condotto da Christian…
Playoff Serie C: Avellino e Padova "avanti tutta"! I risultati dell'andata del secondo turno nazionale
I verdetti del secondo turno dei playoff di Serie C. Arrivano i primi verdetti dei match d'andata del secondo turno della seconda fase Nazionale dei playoff di Serie C per la contesa all'unico posto…
Al via il secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Al via oggi il programma completo dell'andata del secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C per la contesa…
I verdetti del secondo turno dei playoff di Serie C. Arrivano i primi verdetti del turno di ritorno della prima fase Nazionale dei playoff di Serie C per la contesa all'unico posto utile che…
Avellino-Palermo, Padre Giacinto benedice il Partenio: "Ho incontrato Braglia e Di Somma, non ho speranze ma certezze"
Cresce l'attesa per la sfida tra Avellino e Palermo. L'Avellino, dopo aver tenuto fede alla tradizione con il rituale del pellegrinaggio al Santuario di Montervergine, per preparare anche…
Al via le sfide di ritorno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C. E' in programma oggi il turno di ritorno della fase Nazionale dei playoff di Serie C per la contesa all'unico posto utile che…
Primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Mercoledì 26 maggio, appuntamento live con 4 match di ritorno del Primo Turno della Fase Nazionale dei Playoff, tutti in diretta pay-per-view…
Termina con un successo, il match d'andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C tra Palermo e Avellino. Missione compiuta per i rosanero che, trovano la vittoria per 1-0, nel match…
Termina con un successo, il match d'andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C tra Palermo e Avellino. Missione compiuta per i rosanero che, trovano la vittoria per 1-0, nel match…
Filippi: “Abbiamo commesso un errore, vi spiego le sostituzioni. Dedichiamo la vittoria a Falcone”
Termina con un successo, il match d'andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C tra Palermo e Avellino. Missione compiuta per i rosanero che, trovano la vittoria per 1-0, nel match…
Di Fabrizio Anselmo Il Palermo vince 1-0 al Barbera grazie al rigore trasformato da Floriano e si prepara nel migliore dei modi al ritorno in casa dell'Avellino. Mercoledì serviranno nervi saldi e…
I verdetti del secondo turno dei playoff di Serie C. Missione compiuta per i rosanero che, trovano la vittoria per 1-0, nel match d'andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C contro…
Si gioca regolarmente Matelica-Renate, partita di andata dei playoff nazionali di Serie C. Sospiro di sollievo per il Matelica, dopo l’ultimo giro di tamponi non sono emersi altri casi dopo i quattro…
Palermo-Avellino, Addiopizzo e il club rosanero insieme: l'iniziativa per commemorare la strage di Capaci
Domenica 23 maggio alle 17.58 il giocò si fermerà nella sfida tra il Palermo e l'Avellino. Nella gara di andata del primo turno playoff della fase nazionale, contro l’Avellino al Barbera, il gioco…