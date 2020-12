VIDEO Ghirelli, Serie C e Covid-19: “Palermo-Catania, ecco cos’è successo. Il blitz in città ed il summit con Mirri e Sagramola”

Durante una specifica sessione del webinar, il presidente Ghirelli ha risposto alle domande degli spettatori collegati e dei giornalisti presenti all’evento Leandro Ficarra da Palermo (Mediagol.it), Attilio Scuderi da Catania (Catanista.eu) e Laura Spanò da Trapani (Giornale di Sicilia).

Vi proponiamo la clip in cui il giornalista Leandro Ficarra ha posto le sue domande sull’impatto e la gestione dell’emergenza Covid-19 nel campionato di Serie C ed il caso limite relativo al derby Palermo–Catania, disputato dalla compagine di Boscaglia, con soli 10 calciatori di movimento disponibili.