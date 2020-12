VIDEO Ghirelli, cambio di marcia in Serie C: “Futuro e problemi da risolvere in Lega Pro. Ipotesi B1 e B2? Rispondo così”

Durante una specifica sessione del webinar, il presidente Ghirelli ha risposto alle domande degli spettatori collegati e dei giornalisti presenti all’evento Leandro Ficarra da Palermo (Mediagol.it), Attilio Scuderi da Catania (Catanista.eu) e Laura Spanò da Trapani (Giornale di Sicilia).

Vi proponiamo la clip in cui il giornalista Leandro Ficarra pone alcune domande al presidente della Lega Pro in merito al futuro della Serie C ed all’eventuale riforma dei campionati in prospettiva futura.