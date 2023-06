Lega Pro, ufficiale: Pordenone fuori, domanda di ammissione presentata da 59 club

Il Pordenone Calcio non ha presentato domanda di iscrizione al campionato di Serie C 2023/2024.

Si delinea l'elenco delle squadre che parteciperanno al campionato di Serie C 2023/2024. Il Pordenone Calcio è l'unico club avente diritto che non ha presentato domanda di iscrizione. Ben cinquantanove, invece, le società che hanno fatto richiesta di ammissione al prossimo campionato di Serie C. Ecco, di seguito, il comunicato diramato dalla Lega Pro.