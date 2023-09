Venezia-Spezia, Alvini: “Meritavamo di più, prestazione migliore della stagione”

“Secondo me questo è stato un buono Spezia, forse il migliore della stagione, che esce punito oltremisura. Abbiamo preso un gol, poi la reazione forse è stata un pochino disordinata ma la pressione è stata totale, con 23 tiri in porta. Può essere stata disordinata, ma la squadra ci ha messo dentro tutto per un risultato positivo e su questo non possiamo dire nulla. Zero gol in tre sconfitte? È un dato inconfutabile”, spiega Alvini. “È la terza sconfitta su quattro partite, è deficitario, ma lo Spezia visto oggi non è uno Spezia che non vuole raccogliere quello che semina. E in queste quattro partite abbiamo raccolto meno di quanto meritato. Abbiamo preso gol su una respinta da palla ferma, lo stesso gol preso con il Como. Peccato, due minuti prima abbiamo avuto un’occasione clamorosa. Sinceramente quando perdiamo come col Como c’è poco da dire ma oggi c’è stata una prestazione importante, sotto ogni punto di vista".