Venezia, senti Godeas: “Pohjanpalo e Gytkjaer insieme? Col Palermo non è andata bene”

"Pohjanpalo e Gytkjaer possono giocare insieme? Ho i miei forti dubbi: penso che prendere e tenere in rosa due giocatori di questa levatura sia stata una scelta azzardata, vedremo se pagherà a fine anno. Faccio fatica a vedere il Venezia con il doppio centravanti: col Palermo non è andata bene, col Parma non ho visto la partita ma mi è stato raccontato che l’esperimento ha avuto risultati decisamente migliori. Io adesso vedo le cose da allenatore e vedo un potenziale problema per il Venezia, perché tenere in panchina Gytkjaer alla lunga è chiaro che prefigura difficoltà nello spogliatoio: mi è difficile trovare un’altra squadra di B che abbia due centravanti così forti ma farli coesistere è complicato. Auguro di cuore a Vanoli di riuscire a trovare il modo di farli coesistere: uno dei due sicuramente verrà penalizzato e, da quanto si è visto sinora, il più a rischio è Gytkjaer, anche perché Pohjanpalo lo scorso anno è stato vicecapocannoniere, ha fatto il capitano ed è un simbolo di questa squadra. Venezia da promozione diretta? È presto per dirlo: penso che il Venezia abbia una buona squadra e che i playoff possa centrarli, quanto alla promozione diretta, non saprei. La prossima sfida col Pisa? Vedremo un Venezia assetato di rivincita: credo che ci sarà un grande ardore agonistico davanti al pubblico del Penzo".