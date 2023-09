Venezia, Idzes: “Con Vanoli vogliamo andare in battaglia. Obiettivi? Ora il Modena”

Su mister Paolo Vanoli - "Inizialmente ho dovuto mettermi al passo con i ritmi del mister perché in Olanda è diverso e non ero abituato ad avere un allenatore con la sua grinta, la sua intensità e il suo modo di giocare. È un allenatore con il quale vuoi andare in battaglia, ti fa venire la voglia di seguirlo sempre. È una persona molto diretta e sincera. Se fai una cosa sbagliata te la fa notare così come se la fai giusta. Ci mette un'enorme passione che trasmette ai calciatori".