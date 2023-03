Ternana, Lucarelli: “Bari? Dobbiamo vincere con le buone e con l’ignoranza”

Archiviato il ko nel posticipo di Genova che ha portato a 7 le sconfitte della Ternana, i rossoverdi si preparano a scendere in campo per affrontare in casa il Bari, nel match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie B. Un impegno fondamentale presentato dal tecnico Cristiano Lucarelli, intervenuto ai microfoni di AM Terni Television: