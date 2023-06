Ternana, Bandecchi shock: “Sto dando le dimissioni da presidente” E sul successore…

Parola a Stefano Bandecchi . Il presidente di Ternana e Unicusano , oltre che neo sindaco del comune di Terni - alla vigilia del primo consiglio comunale - ha dichiarato la sua volontà di lasciare ben due cariche in un colpo solo. Di seguito, le sue parole:

«Sto dando le dimissioni da presidente dell’Università Niccolò Cusano e sto dando anche le dimissioni da presidente della Ternana. Il presidente della Ternana non ci sarà più. Tagliavento sarà amministratore unico già da stasera e il presidente della Ternana non sarà più Stefano Bandecchi. Ecco il colpo di scena, Bandecchi ha lasciato tutti i suoi incarichi e non conta più niente, né nell’Università Cusano, né all’interno della Ternana calcio. Domani si farà presto a chiudere tutta l’operazione».