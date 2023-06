Ternana, vicino il ritorno di Andreazzoli: l’ex Empoli è ancora sotto contratto

Con la separazione, più o meno ufficiale da Cristiano Lucarelli, è scattato il "Toto Allenatore" in casa rossoverde: tanti i nomi vagliati dal direttore sportivo Leone, ma - secondo quanto riportato da TuttoB - la pista più percorribile pare essere quella del ritorno in Umbria di Aurelio Andreazzoli. L'ex tecnico di Empoli e Genoa, l'hanno scorso è già stato sulla panchina di Terni (per dodici partite), prima di lasciare in comune d'accordo con la società. La stessa che oggi ha deciso di ripartire nuovamente dal nativo di Massa, con l'auspicio che la preparazione estiva e un maggiore coinvolgimento in sede di costruzione della rosa, possano permettere ad Andreazzoli di portare a casa gli obiettivi prefissati dal club, nel prossimo campionato di Serie B, che si prospetta di fuoco.