SudTirol-Reggina, Inzaghi: “Serve più rabbia. Palermo? Lavoreremo sulla concretezza”

Filippo Inzaghi , tecnico della Reggina , ha commentato così in conferenza stampa la sconfitta per 2-1 in casa del SudTirol. Il mister amaranto ha rivolto anche uno sguardo al prossimo impegno che sarà al "Renzo Barbera" contro il Palermo, gara in cui mancherà anche uno dei migliori calciatori dei calabresi, quale Fabbian .

"Che non fosse il Sudtirol dell’andata lo sapevamo, ma ci troviamo qui a dire le stesse cose. Non c’è stata gara, bravi loro che sono stati bravi a trovare due gol su un tiro in porta e un angolo. Noi i primi 20 minuti abbiamo preso la traversa, dobbiamo essere cattivi. Così non si può perdere, nel girone di ritorno si deve crescere. La prima mezz’ora abbiamo spinto tanto e lì dovevamo andare in vantaggio, la ripresa è stata più equilibrata e non dovevamo perdere. Hanno cambiato più volte sistema all’inizio e poi si sono messi con questo 3-5-1-1 sfruttando le ripartenze. Onore a loro”.