Palermo-Reggina, Fabbian è squalificato. Inzaghi perde uno dei suoi pezzi pregiati

Già sette gol stagionali per il centrocampista che però non ci sarà al "Barbera"

Oltre al danno, la beffa. La Reggina questo sabato pomeriggio avrebbe potuto agganciare momentaneamente il Genoa in zona promozione diretta ma è caduta in casa del SudTirol per 2-1. Al minuto 86' dell'incontro, il centrocampista Giovanni Fabbian, classe 2003 tra le rivelazioni dell'attuale campionato cadetto, ha rimediato un pesante cartellino giallo in quanto diffidato.