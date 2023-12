Stroppa: “Fatta prestazione contro squadra forte, gli episodi fanno la differenza”

"Sul 2-2 no errore del portiere, Di Francesco è stato molto bravo a calciare e fare tunnel. Punizione? Diventa difficile capire la traiettoria. A me dispiace come abbiamo preso la punizione, potevamo essere molto più bravi. La scelta è troppo facile parlare alla fine della partita nel nostro migliore momento abbiamo preso il 2-2, lo stadio stava fischiando la squadra di casa. Peccato non aver sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. Se non sei bravo e concentrato diventa difficile. Bisogna dare merito agli attaccanti del Palermo che ci hanno messo in difficoltà. Ma questa partita doveva finire in parità. Mettere dentro Felix era per dare una verticalità e gamba diversa alla squadra. Cambio normale e fisiologico. Gli altri cambi li ho fatti negli ultimi minuti per via della gestione della partita. Se sfruttavamo le occasioni diventava più difficile per gli avversari. Il campionato con me è iniziato di rincorsa, una bellissima rincorsa figlia delle prestazioni, come quella di stasera contro un avversario forte in un bellissimo stadio. Gli episodi fanno la differenza. Dobbiamo essere più incisivi, la nostra filosofia è difenderci in avanti a tutto campo, poi ci sono momenti che bisogna saper leggere. Ricompattare la squadra, creare gli spazi più stretti, evitare le infilate… Qualcosina abbiamo sbagliato ma ci sta. Il Palermo ha delle capacità individuali, delle idee. Dovevamo chiuderci un pochino di più, essere più presenti nella zona di campo dove c’era Insigne. Poi abbiamo preso gol in maniera diversa."