Stellone: “Cagliari-Parma, tutto è possibile. Sudtirol cinico, ma il Bari…”

"I playoff? Tutte hanno meritato di giocarsi questa semifinale". Lo ha detto Roberto Stellone , intervistato ai microfoni di "Tuttomercatoweb". Diversi i temi trattati dall'ex allenatore del Palermo : dalle sfide Bari-Sudtirol e Parma-Cagliari , in programma oggi e domani rispettivamente al "San Nicola" e allo Stadio "Ennio Tardini", alle dimissioni rassegnate a Benevento . Ma non solo...

PLAYOFF E SERIE A -"Il SudTirol è stato cinico, come nel suo stile durante l’anno. Il Bari però è un’ottima squadra. Anche tra Cagliari e Parma non vedo squadre favorite. Ci hanno creduto. Tutto è possibile. Ranieri ha toccato le corde giuste, è stato bravo a far ribaltare la situazione. Il Frosinone in Serie A? Complimenti davvero, ha stravinto il campionato. Il Genoa sulla carta era prevedibile, poi per come si era messo il campionato sono stati bravi a risalire".