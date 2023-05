Spal-Parma, Varnier: “Palermo chiuso dietro, due gol evitabili. Salvezza? Crediamoci”

Marco Varnier , difensore della SPAL, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale spallino in vista degli ultimi due step della regular season necessari per evitare quanto meno la retrocessione diretta. Oltre a lanciare uno sguardo verso il prossimo impegno contro il Parma in un derby emiliano che si prospetta infuocato, il centrale ha ricordato il ko di Palermo della scorsa settimana in cui aveva segnato la rete spallina.

"Ci crediamo tutti, dal primo all’ultimo. Sappiamo che questa è l’ultima spiaggia, ma siamo convinti di quello che possiamo fare, ci sono ancora speranze e sabato faremo di tutto per vincere. A Palermo è stata una partita difficile, loro erano chiusi dietro, noi cercavamo la profondità e loro ce l’hanno tolta, abbiamo preso due goal evitabili, non siamo entrati con l’atteggiamento giusto. Nel secondo tempo, poi, abbiamo avuto una buona reazione e avremmo anche potuto pareggiare, abbiamo buttato via un’occasione. So che per i tifosi non è facile, ma in campo diamo sempre tutto, ci mettiamo il massimo impegno e lo metteremo anche sabato. Sputeremo sangue fino all’ultimo minuto e proveremo a vincere perché siamo convinti di poter vincere. Sabato ci aspetta un’altra partita molto difficile contro una delle squadre più forti, non hanno avuto grande continuità di risultati ma loro hanno un organico molto forte, noi possiamo dire la nostra come all’andata, probabilmente arriveranno avvelenati ma noi lo saremo ancora di più. Siamo tutti compatti e questa è l’unica strada percorribile, se non fosse così potremmo anche non giocare. È normale ci sia nervosismo, fa parte del calcio ma la situazione è subito rientrata ed è l’ennesima dimostrazione di quello che vogliamo portare in campo sabato."