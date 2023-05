Cagliari-Palermo, derby playoff: Nandez, Lapadula e Mancosu big di Ranieri, Corini…

Il Palermo affronterà il Cagliari all'Unipo Domus nella trentasettesima giornata di Serie B, match in programma sabato 13 maggio alle 14

Dopo la vittoria contro la Spal al "Barbera", il Palermo sarà ospite del Cagliari nella trentasettesima giornata di Serie B. Match con punti importanti in palio in chiave playoff, in programma sabato 13 maggio all'Unipol Domus Arena con inizio alle 14. Rosanero al settimo posto, grazie anche alla penalizzazione inflitta alla Reggina, ieri ridotta dalla Corte Federale d'Appello. Con sei punti di vantaggio sui rosa, a quota 54, i sardi sono appaiati al Parma invece in quinta posizione, con possibile prospettiva di aggancio al SudTirol quarto per evitare i turni preliminari.

Reduce da due vittorie consecutive, il Cagliari ha inanellato dall'11 febbraio e fino alla sconfitta 22 aprile contro il Parma, ben dieci risultati utili di fila. Dopo un inizio altalenante con Fabio Liverani in panchina, la svolta è arrivata dall'inizio del 2023 con l'avvicendamento di Claudio Ranieri. Con il tecnico ex Lecce e Palermo, i sardi hanno accumulato 22 punti in diciotto gare. L'esonero è arrivato quasi in concomitanza con lo stop di dicembre, dopo sette partite senza vittorie. Dall'arrivo di Ranieri il ritmo è decisamente cambiato: da gennaio ad ora solamente due sconfitte in diciassette match disputati, e Cagliari stabilmente in zona playoff.

Nei dettami dell'ex campione di Inghilterra con il Leicester c'è il 4-3-3, vestito che calza a pennello con le caratteristiche dei componenti della rosa del Cagliari. I gol di Lapadula - diciannove -, capocannoniere del torneo cadetto, hanno trascinato gli isolani quasi ai vertici della classifica dopo un periodo poco positivo.

Dopo la retrocessione dello scorso anno, la società rossoblu ha tentato di mantenere l'ossatura della precedente stagione in Serie A per puntare alla promozione. Rispetto all'annata 2021/22, il Cagliari ha perso due punti fermi come Cragno e Joao Pedro, artefici delle salvezze delle stagioni precedenti. Per la porta, la dirigenza ha deciso di puntare sul giovane Radunovic, che nel massimo campionato aveva i galloni di vice. Per ciò che concerne il bomber, la scelta è ricaduta sul già citato Gianluca Lapadula, scelta che sta dando i suoi frutti.

Altro superstite del "vecchio" Cagliari è l'esperto Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano classe 1995 alla sua quinta stagione tra le fila dei rossoblu. Diversi poi gli innesti messi a disposizione al tecnico Liverani nel mercato estivo, oltre all'attaccante italo-peruviano. Dal Lecce è arrivato Marco Mancosu, fantasista reduce dal campionato di Serie B disputato con la Spal, autore finora di cinque goal e quattro assist in ventuno presenze, pedina quasi fondamentale del tridente di Claudio Ranieri.

A rimpolpare il reparto nevralgico dello scacchiere dell'ex Leicester è arrivato invece Antoine Makoumbou, centrocampista ventiquattrenne prelevato dal Maribor, al momento tra i calciatori con più presenze - 34 - dell'intera rosa. Nel mercato di gennaio, infine, c'è stato l'innesto Paulo Azzi. Ala sinistra proveniente dal Modena, Azzi è approdato a Cagliari dopo una lunga trattativa in cui la società sarda si è inserita all'ultimo bruciando la concorrenza del Palermo targato City Group. Due gol e un assist finora per il brasiliano, anche lui punto fermo della difesa.

Candidata autorevolissima per la promozione diretta già da inizio anno, il Cagliari ha in parte disatteso le aspettative non riuscendo a centrare la Serie A senza passare dai playoff nonostante la rosa di alto livello. L'arrivo di Ranieri ha decisamente risollevato le sorti della squadra, che si posiziona adesso in pole tra le migliori dei playoff, mini-torneo che negli anni scorsi ha però mostrato tutta la sua imprevedibilità. Corini proverà a centrare un risultato di prestigio contro una big del campionato di Serie B guidata da un tecnico prestigioso e di straordinaria levatura internazionale. L'ultima e unica volta che il coach di Bagnolo Mella ha sfidato Ranieri in panchina risale alla stagione 2019-2020: la Sampdoria di King Claudio travolse il Brescia del Genio con un netto cinque a uno.