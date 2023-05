Palermo, verso Cagliari: c’è Ranieri da battere, Tutino-Vido dal 1′? Le ultime

Un campo storicamente ostico, quello di Cagliari, per il Palermo: la sfida è in programma sabato pomeriggio all'Unipol Domus.

Poco più di ventiquattro ore e sarà Cagliari-Palermo, match in programma sabato pomeriggio all'Unipol Domus. Un campo "storicamente avverso", con i rosanero che in Serie B in quel di Cagliari non hanno mai vinto. Una squadra "fortissima fra le mura amiche", allenata da "un totem come Claudio Ranieri", scrive l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori sulla delicata sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B.

Una gara importante in chiave playoff per entrambe le compagini. Una sfida tutt'altro che semplice per gli uomini di Eugenio Corini che, in trasferta, in questa stagione, hanno vinto soltanto tre volte. E l'ultimo successo risale allo scorso gennaio contro l'Ascoli. Troppi anche i gol subiti lontano dal "Renzo Barbera": l'ultima volta a porta inviolata fuori casa risale allo scorso dicembre, a Benevento.

"Però nel girone di ritorno, nessuno ha segnato in trasferta più del Palermo, 14 reti: dalla scoppola di Terni, nelle successive 14 gare esterne i rosa hanno sempre trovato almeno un gol tranne che a Marassi col Genoa, dove peraltro giocarono un’ottima partita", si legge. Inoltre, alla partita di Cagliari, "il Palermo arriva con un entusiasmo ricostruito dalla vittoria sulla Spal. Ma per i play off serve un altro sforzo".

Per l'occasione, tranne Elia e Di Mariano, sono tutti a disposizione, compreso, a sorpresa, Dario Saric. Ieri il bosniaco ha lavorato in gruppo e con ogni probabilità oggi sarà convocato da Corini insieme a Leo Stulac, assente dal mese di dicembre. Partiranno alla volta della Sardegna anche Gomes e Nedelcearu, guariti dai rispettivi fastidi muscolari accusati in settimana.

L'unico nodo da sciogliere resta, pertanto, il sostituto di Matteo Brunori, che salterà la gara per squalifica. "La verve di Tutino, che smania per incidere in maniera importante, non dovrebbe essere in discussione ma al suo fianco, oltre al combattente Soleri, si affaccia l’ipotesi Vido, che appare ispirato da parecchie settimane", conclude il noto quotidiano.