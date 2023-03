Spal-Frosinone, formazioni ufficiali: titolari Pomini e Moro, out Mulattieri

Nella 27a giornata di Serie B, terzo turno infrasettimanale, la capolista Frosinone sarà di scena al "Paolo Mazza" contro la Spal del neo tecnico Massimo Oddo. Ciociari a caccia della vittoria dopo il ko rimediato in casa contro il Parma, che ha ridotto a -9 il gap dal Genoa secondo. Estensi che non vincono dal 14 gennaio, invischiati in zona retrocessione. Di seguito le formazioni ufficiali del match, in programma alle 20:30