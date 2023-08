Serie B, Lerda: “Promozione in A? Favorite le retrocesse. Palermo e Parma…”

Le dichiarazioni di Franco Lerda, ex tecnico di Brescia, Crotone e Vicenza, a proposito della prossima stagione di Serie B

Una lunga carriera da allenatore tra Serie B e Serie C per Franco Lerda, ultima l'esperienza con il Crotone in Lega Pro. Ancora prima protagonista sulla panchina di Brescia, Crotone, Vicenza e Pro Vercelli tra le altre. Il tecnico, attualmente svincolato, è intervenuto ai microfoni di PianetaSerieB, soffermandosi sulla prossima stagione cadetta. Ecco le sue dichiarazioni: